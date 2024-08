Us Open dopo Alcaraz fuori anche Djokovic | sconfitta choc con Popyrin Come cambia il ranking Atp | ora Sinner non ha rivali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Due botti clamorosi, uno in fila all’altro. Prima Carlos, battuto al secondo turno dall’olandese Botic van de Zandschulp, numero 74 del mondo. Poi Novak, schiantato al terzo turno dall’australiano Alexei, numero 28 del seeding. Grande sorpresa a New York, grande sorpresa agli Usil campione uscente, che rimanda così l’appuntamento al trionfo numero 25 in uno Slam. I parziali raccontano di una: 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Il 2024 diventa così il primo anno, dal 2002, a non vedere nemmeno un torneo dello Slam conquistato da uno dei cosiddetti ‘big 3’,, Rafael Nadal e Roger Federer. E gli Usricordano così agli scettici perché Jannikè e resterà il numero 1 al mondo. Attenzione, l’azzurro deve ancora superare il suo terzo turno: è impegnato questa sera contro l’imprevedibile australiano Christopher O’Connell.