Ultimo ‘ballo’ all’Arena della Regina Fiorella Mannoia chiude la stagione

(Di sabato 31 agosto 2024) Le luci si accendono per l’di. Sul palco di Cattolica stasera si prepara a scendere, gran finale del lungo cartellone di eventi estividell’Adriatico. I concerti sono iniziati lo scorso 30 giugno con il Volo e proseguiti poi con Annalisa, Umberto Tozzi, i Pooh, Gemitaiz, Antonello Venditti e tanti altri. Una grande estate nel segnomusica che si conclude con il concerto di una grande voce del panoramacanzone italiana. Stasera alle 21 c’è, direttamente dal palco di Sanremo, dove nell’ultima edizione ha fatto emozionare il pubblico con Mariposa. Una nuova avventura per la cantautrice romana, iniziata all’Ariston e proseguita con il tour estivo in cui ha condiviso e condividerà il palco con una vera e propria orchestra sinfonica, pronta ad accompagnare ogni suo brano.