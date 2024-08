Tiro con l’arco Eleonora Sarti si ferma agli ottavi nel compound alle Paralimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Si chiude senza mede sul fronte italiano la prima giornata di finali delcondi2024, andata in scena nella magnifica cornice dell’Esplanade des Invalides. In mattinata si era disputata la divisione W1 femminile, con la vittoria della cinese Chen Minyi, mentre la sessione pomeridiana vedeva protagonista la divisioneOpen femminile. Purtroppo si è interrotto subitodi finale il percorso nel tabellone a eliminazione diretta di, unica rappresentante azzurra in gara, che ha ceduto alla forte indiana Sarita (numero 4 del ranking mondiale) per 135-141 uscendo prematuramente dalla lotta per le mede paralimpiche individuali. La nostra portacolori avrà una seconda chance nei prossimi giorni in coppia con Matteo Bonacina nel Mixed Team.