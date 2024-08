Thuram in versione super in Inter-Atalanta! Capocannoniere – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Marcusha fatto una partita fenomenale in. Il francese adesso è ildella Serie A, il pezzo dedicato da Tuttosport all’attaccante.– Marcussta devastando la Serie A a suon di gol. Se l’anno scorso si è presentato con un gol e due assist nelle prime tre partite in questa stagione il francese ha iniziato subito con quattro reti e due doppiette contro Genoa e. L’attaccante è l’uomo del momento della squadra di Simone Inzaghi, perché non si ferma solo ai gol segnati. Oltre ad essereha provocato l’autogol di Berat Djimsiti ad inizio partita e ha subito il calcio di rigore del 2-0 del match con il Lecce. Gli Europei non hanno portato il numero 9 dell’ad esaltarsi, ma lo Scudetto sul petto gli ha ridato linfa e fiducia.