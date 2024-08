Tanti volti nuovi è una rivoluzione Gli ultimi colpi completano la rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Tra ufficializzazioni, piste sfumate esul gong anche l’ultimo è stato un giorno di calciomercato molto intenso per l’Empoli, che in questi due mesi di trattative ha di fatto rivoluzionato la. Come sta succedendo da un paio di stagioni quando a fine anno il club del presidente Fabrizio Corsi difficilmente fa valere l’opzione di riscatto per igiocatori presi in prestito, cercando poi magari di ridiscuterne in sede di mercato un eventuale ritorno, vedi Zurkowski e Maleh quest’anno. Al suo arrivo il direttore sportivo Roberto Gemmi si è quindi trovato di fronte una mole di lavoro enorme, riuscendo a chiudere 12 trattative per 13giocatori complessivi a cui vanno aggiunti i rientri dai prestiti dei vari Marianucci, Stojanovic, Henderson, Haas ed Ekong.