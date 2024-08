Si fermano le ricerche per la donna scomparsa dopo essere caduta in una voragine profonda 8 metri a Kuala Lumpur

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) La signora Gali, in visita dallo stato indiano dell’Andhra Pradesh, si stava dirigendo verso un tempio vicino con la sua famiglia quando è stata inghiottita da una(26 piedi) sulla strada di Jalan Masjid India a. Subitol’incidente sono stati impiegati degli escavatori per scavare la zona attorno alla, mentre i soccorritori hanno utilizzato cani da fiuto e telecamere cingolate (telecamere robotiche utilizzate per ispezionare le tubature) per avere un’idea più precisa di cosa stesse accadendo nel sottosuolo. Hanno anche provato a rompere i detriti induriti utilizzando getti d’acqua ad alta pressione, ganci di ferro e corde. Martedì, i funzionari hanno portato sul posto un radar georadar per aiutarli a individuare i cambiamenti nella densità dei materiali nel sottosuolo.