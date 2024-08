Scuola e famiglie numerose un salasso I libri cambiano ogni anno | Budget da mille euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Secondo le prime stime, il 2024 registrerà un incremento dei costi per l’acquisto die materiale scolastico, andando a gravare ulteriormente sul portafoglio delleitaliane. Se parliamo diprimaria il problema non si pone perché nel nostro Paese idi testo necessari ai giovanissimi studenti che si apprestano ad imparare a leggere, scrivere e far di conto sono gratuiti e possono essere richiesti in qualsiasi libreria. La questione si fa seria al momento dell’ingresso alle medie e alle superiori che – benché rientrino nelladell’obbligo – prevedono l’acquisto deidi testo a spese delle