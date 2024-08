Possibile riconciliazione dopo la sosta la società è al lavoro | le ultime da Gianluca Di Marzio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Il mercato è terminato, ma in casa Napoli si continua a lavorare per il futuro. Negli ultimi minuti, sono emersi nuovi dettagli circa le idee della. Sono giorni davvero importanti in casa Napoli. La stagione sta per entrare nel vivo e la sessione di mercato si è conclusa. Quest’ultima, ha portato alla Corte del Vesuvio giocatori molto importanti, i quali sono già agli ordini di Antonio Conte. Le richieste dell’allenatore sono state assecondate in lungo e in largo, ma tale atteggiamento non era affatto scontato. Infatti, va ricordato che il mercato azzurro dipendeva in modo cruciale dalla cessione di Victor Osimhen, poi sfumata clamorosamente. Ad oggi, l’attaccante nigeriano è naturalmente un tesserato azzurro ma non fa parte del progetto. Infatti, nelleore, il calciatore è stata escluso dalla lista della Serie A e quindi resterà ancora fuori rosa.