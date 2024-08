Osimhen-Napoli colpo di scena | reintegro possibile tre nomi in ballo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Il futuro di Victoralresta un rebus. Spunta l’ipotesi di un clamorosoin rosa. Il casocontinua a tenere banco in casa. Dopo la chiusura del calciomercato estivo, il destino del bomber nigeriano resta avvolto nel mistero. Le voci su unaddio si sono spente, ma ora si aprono nuoviri.fuori rosa? Non è detto Fino a poche ore fa, l’esclusione dalla rosa sembrava l’epilogo più probabile per. Sky Sport aveva prospettato due possibili soluzioni: la tribuna fino a gennaio o una cessione immediata in un campionato minore. Ma le carte in tavola potrebbero cambiare radicalmente. Il giornalista Giovanni Scotto ha lanciato un’ipotesi clamorosa sui social. Le sue parole hanno riacceso le speranze dei tifosi azzurri: “Si parla di giocatori ‘fuori rosa’ ma la lista definitiva non c’è ancora.