MotoGP Francesco Bagnaia | Obiettivo arrivare davanti a Martin Marquez sembra inattaccabile

(Di sabato 31 agosto 2024)partirà dalla terza posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Aragon in Spagna. Già ieri Pecco è apparso in difficoltà, oggi è riuscito a limitare i danni facendo una discreta qualifica e conquistando una prima fila anticipando anche Jorge. Queste le considerazioni del campione del mondo in carica ai microfoni di Sky Sport :“Ok la prima fila, ma abbiamo preso otto decimi quindi non va bene lo stesso, guardiamo i dati anche se è difficile capire alcune cose. Io faccio molta fatica, la moto scivola parecchio e in due punti prendo sei decimi. Adesso abbiamo il pomeriggio per capire come agire e come crescere. Con la moto non mi trovo troppo male, ma il grip è veramente troppo poco, la moto mi chiudeovunque e cercheremo di migliorare questo aspetto oggi pomeriggio”.