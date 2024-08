Manna | Osimhen vuole lasciare Napoli De Laurentiis è stato incredibile

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024), DS delfa il punto sul mercato: daa Lukaku. Le parole del dirigente azzurro prima di-Parma. Ilsi prepara ad affrontare il Parma, ma il mercato tiene ancora banco. Giovanni, direttore sportivo azzurro, ha parlato a DAZN prima del match, facendo il punto sulla situazione die non solo. Sul caso del bomber nigeriano,chiaro:ancora cedibile? La situazione è estremamente chiara dal termine della scorsa stagione, Victorassolutamente non stare ae non giocare più, abbiamo cercato di assecondarlo ma il mercato ècomplicato con domanda e offerta. Pensavamo di aver chiuso una trattativa e non è andata bene, abbiamo fatto investimenti importanti con Lukaku e tenuto Raspadori e Simeone. Manteniamo la nostra linea di coerenza, luiandare via e noi abbiamo fatto altre scelte”.