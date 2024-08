Malore improvviso a 21 anni | muore il giovane ciclista Simone Roganti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 31 agosto 2024) Chieti -, promettentedi 21, è deceduto improvvisamente nella serata di ieri a causa di un, avvenuto nella sua abitazione di Villa Santa Maria, a Spoltore. La tragedia si è verificata poco dopo le 22:30, quando i familiari hanno allertato i soccorsi. Nonostante i tempestivi interventi e i prolungati tentativi di rianimazione durati oltre un'ora, per ilatleta non c'è stato nulla da fare., tesserato con la squadra MG Kvis Colors for Peace, vantava diverse convocazioni in nazionale. Dopo essere cresciuto nelle fila della Nuova Spiga Aurea, aveva esordito tra i professionisti nel 2022 con la D’Amico UM Tolls, per poi passare alla Big Hunter Beltrami TSA Senene.