Legale famiglia di Sharon | non si parli di raptus Ruocco torna in paese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 31 agosto 2024) L'avvocato delladiVerzeni, Luigi Scudieri, respinge l'idea delche potrebbe aver colto l'omicida reo confesso della donna. "Ho sentito parlare in queste ore di 'improvviso', di 'scatto d'ira' e assenza di premeditazione. Tuttavia faccio notare che il signor Moussa Sangare sarebbe uscito di casa con ben quattro coltelli e prima di uccidereha avuto tutto il tempo di minacciare anche altre due persone. Queste farebbero bene a farsi avanti". "Mi ha molto stupito - aggiunge - che si sia parlato di 'verosimile incapacità' subito dopo il fermo, prima ancora di un esame completo di tutti gli atti". "L'unico rimpianto è non aver potuto fare qualcosa per salvare. Se fossimo stati più vicini al luogo dell'omicidio, forse avremmo potuto salvarla".