Lazio-Milan 2-2 Baroni | Ottimo secondo tempo Rovella una garanzia

(Di sabato 31 agosto 2024) “La squadra ha fatto un’ottima ripresa, abbiamo spinto tanto, nel primoabbiamo lasciato qualcosa, ma dobbiamo dare ilai ragazzi nuovi di inserirsi. Abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo migliorare nell’aggressione e potevamo fare qualche gestione migliore sulla transizione. Se giochi alto, qualche rischio te lo devi assumere, ma i ragazzi sanno che devono essere protagonisti nella partita”. Lo ha detto a Dazn il tecnico della, Marcodopo il pareggio per 2-2 contro ilall’Olimpico. “Ho dato un segnale alla squadra – spiega l’allenatore -. Mettendo le due punte e quattro giocatori offensivi qualcosa potevamo rischiare, ma il messaggio è stato recepito. La squadra deve mantenere il palleggio e deve migliorarlo, ma il possesso non deve essere fine a sé stesso, ma funzionale per tirare in porta e riempire l’area”.