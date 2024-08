L’assassino di Sharon Verzeni è un cantante che ha collaborato con Izi | Sognava X Factor

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 31 agosto 2024)di partecipare ad Xe aveva già inciso un paio di collaborazioni importanti con artisti come Ernia e Izi, ma ora il nome di Moussa Sangare è finito sulla bocca di tutti non perché primo in classifica, ma perché reo-confesso di aver ucciso. Quello diè senza dubbio il caso-giallo del momento e tutto si sarebbero aspettati gli investigatori tranne che ad ucciderla fosse un ragazzo qualsiasi che neanche la conosceva e che l’ha finita per un “raptus improvviso”, anche se dovrà poi spiegare al giudice perché quella notte era uscito di casa con ben quattro coltelli. Moussa Sangare qualcuno però lo conosceva già perché col nome d’arte Moses aveva inciso un paio di singoli, uno da 14 milioni di ascolti.