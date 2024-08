Incidente tra moto e furgoncino sulla via Emilia | un morto e una donna in condizioni gravissime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Cesena, 31 agosto 2024 – Un uomo di 53 anni ha perso la vita oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a causa di unstradale che si è verificato lungo la viaa Cesena, poco dopo la fine della Secante in direzione di Gambettola. Secondo le prime ricostruzioni, a generare la tragedia sarebbe stato uno scontro frontale tra la, una Yamaha che guidava la vittima, e unDoblò con le insegne dell’Unitalsi. Sull’esatta ricostruzione della dinamica sta lavorando la polizia locale di Cesena, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori, immediatamente allertati vista la gravità della situazione. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 non ha potuto far altro che accertarne il decesso.