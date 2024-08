Il commissario straordinario per la peste suina | Siamo al lavoro per rivedere la strategia e l’organizzazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) L’obiettivo è quello di “riprendere le fila di questa emergenza che ha necessità sia dilaalla luce di quanto sta accadendo e anche diche ruota intorno alla”. Parola delper laafricana, Giovanni Filippini, che – intervistato dall’Adnkronos – parla dell’epidemia che dilaga nel Nord Italia con “24 focolai in atto negli allevamenti domestici di suini. In primis in Lombardia con 18 focolai, poi in Piemonte con 5 ed 1 in Emilia Romagna“. Il, che si è insediato a metà agosto e che proprio ieri ha emesso un’ordinanza, assicura comunque che “c’è grande attenzione eda parte della struttura commissariale, del ministero della Salute, del ministero dell’Agricoltura e di tutti i protagonisti dell’emergenza che si sta gestendo”.