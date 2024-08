Emerson Fittipaldi | Questa McLaren l’ho attesa per anni Leclerc-Hamilton in Ferrari? In F1 il cronometro non mente mai | L’intervista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) “Lo vedi Enzo? È secondo in qualifica, speriamo nella prima fila”. È attento, che con l’animo di un giovane, nonostante i 77d’età, assiste concentrato nel motorhomea Monza alla lotta per la pole di Formula 2, la categoria nella quale corre suo nipote. Nel frattempo sorseggia un caffè e davanti a lui ha il casco di Juan Manuel Fangio, ricevuto in dono da un addetto del museo dedicato all’argentino dopo averlo scambiato con il suo indossato ai tempi della Lotus. Nel frattempo riflette sia sulla F1 presente sia su quella passata, dato che proprio a Monza, nel lontano 1972, si prese il primo titolo di F1 con la Lotus, prima di bissare con il secondo e ultimo Mondiale 50fa, a Watking Glen (Usa) e a bordo della. Proprio il team che oggi è sopra a tutti, dopo aver superato in pista la Red Bull.