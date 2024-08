Daniele saluta Red | Le amministrazioni hanno alzato dei muri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Durante questi anni ho trovato degli amministratori illuminati, disponibili e consapevoli del valore del ‘Villaggio digitale’, come pure degli ottimi dirigenti scolastici e docenti, rappresentanti e operatori di associazioni e strutture amministrative, attenti e partecipativi. Ma tante volte, come associazione ci siamo trovati di fronte a veri e propri, dove Red, la sua rete e progetto veniva considerato uno dei tanti tasselli per dar loro visibilità, senza capirne il valore. Oggi questo rapporto, spesso di tipo "servile" delle associazioni rispetto allenon ha senso, perché con l’iscrizione nel Registro unico nazionale terzo settoreacquisito senza dubbio una legittimità rispetto alla loro finalità sociale".