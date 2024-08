Da settembre torna la carta Dedicata a Te | bonus di 500 euro per la spesa come ottenerlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) Dal 1°e per i successivi tre mesi tornerà laa te”, la social card introdotta sperimentalmente nel 2023 e riproposta quest’anno in una versione ampliata e potenziata,annunciato a giugno dai ministri Francesco Lollobrigida e Marina Elvira Calderone. Per il 2024, il finanziamento destinato a questa misura è stato incrementato da 520 a 676 milioni di, consentendo di erogare un contributo di 500per famiglia, in aumento rispetto ai 459 previsti dalla versione precedente. La social card potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico locale, offrendo alle famiglie un sostegno concreto per coprire le spese essenziali.