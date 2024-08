Conte che beffa la sosta | da Kvara a McTominay ecco chi perde

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024)tutti i calciatori del Napoli che lasceranno presto la squadra in vista delle convocazioni in Nazionale:un’intera formazione! Al termine di questa giornata di campionato, molti calciatori del Napoli lasceranno l’Italia per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. L’Italia, ad esempio, dovrà disputare le gare di Nations League contro Francia e Israele. E nello stesso girone, c’è anche il Belgio di Romelu Lukaku. A seguito di Napoli-Parma, Antonioconcederà qualche giorno di riposo a chi rimarrà in città, poi bisognerà immediatamente preparare le gare successive di campionato, quando ci sarà il rientro dalla. Il mese di settembre è particolarmente delicato per gli azzurri. Alla 4a giornata c’è la mai banale trasferta a Cagliari; alla 5a c’è invece il ritorno diall’Allianz Stadium, dalla sua vecchia Juventus.