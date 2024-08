Classifica Vuelta a España 2024 quattordicesima tappa | O’Connor resta in testa Roglic in agguato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Ladelladi Spagna non ha prodotto scossoni nellagenerale. La salita di Puerto de Leitariego, posta a una quindicina di chilometri dal traguardo, non ha sortito effetti e tutti i big si sono marcati dopo la durissima frazione di ieri e in vista dell’esigente impegno di domani in montagna. Non ci sono così variazioni nella graduatoria e i distacchi sono rimasti immutati. Benin maglia rossa con un margine di 1’21” su Primoz, che ieri aveva recuperato quasi due minuti all’australiano. Lo spagnolo Enric Mas occupa la terza piazza a 3’01” dalla maglia rossa, chesempre sulle spalle dell’oceanico. In plotta per il podio ci sono anche l’ecuadoriano Richard Carapaz (quarto a 3’13”) e l’altro spagnolo Mikel Landa (quinto a 3’20”).