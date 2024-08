Champions League Milan il calendario | subito Liverpool ecco quando la sfida con il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 31 agosto 2024), ildei rossoneri: si inizia con il, per lacontro il Real Madrid bisognerà aspettare Il Mila di Paulo Fonseca partecon il botto: la prima giornata dei rossoneri nella nuovasarà a San Siro contro niente meno che il. La partita che darà il via al cammino europeo del club di via Aldo Rossi è in programma per martedì 17 settembre 2024 alle ore 21. Per vedere Rafael Leao e compagni confrontarsi contro le stelle del Real Madrid, invece, bisognerà aspettare la quarta giornata. La gara con i Blancos è prevista per martedì 5 novembre 2024 alle ore 21. La seconda, invece, sarà in Germania contro il Bayer Leverkusen (martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21). Poi sarà la volta del Club Bruges a San Siro (martedì 22 ottobre 2024 alle ore 18.45). Martedì 26 novembre 2024 ci sarà Slovan Bratislava-alle ore 18.45.