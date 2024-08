Calciomercato 2024-2025 | chiusa la fase finale della sessione estiva

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 31 agosto 2024) Con la chiusura a mezzanotteporta dell’Hilton Eur La Lama si è conclusa lade ilDFA INTERNATIONAL TRANSFER MARKET. Ila Roma, si conferma come evento di riflessione e aggregazione su argomenti di attualità e di sviluppo del mondo del calcio. Dai recenti sviluppi di diritto sportivo internazionale, sostenibilità, bullismo e disagio giovanile, empowerment femminile, alla comunicazione, innovazione tecnologica, formazione e lavoro, per tutti gli stakeholders del mondo del calcio. Tra i temi trattati nei panel, ci sono stati approfondimenti sulle strategie di mercato dei club con Alessandro Canovi, le riforme FIFA sui trasferimenti con gli avvocati Daniele Boccucci, Jacopo Tognon e Daniele Muscarà, panel sull’empowerment femminile con Svetlana Celli e On. Carolina Morace.