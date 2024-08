Atalanta l’Inter è la tua kriptonite | i campioni d’Italia si riconfermano ‘ingiocabili’ per la Dea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano. La battuta d’arresto è di quelle pesanti. Una di quelle che fanno molto male. Per non dire malissimo. L’esce da San Siro tramortita sotto ogni punto di vista da un’Inter semplicemente devastante e capace di dominare, in lungo e in largo, l’anticipo serale della terza giornata di Serie A. Il rettangolo verde del Meazza ha confermato, ancora una volta, come il faccia a faccia con iin carica continui ad essere estremamente indigesto per la squadra di Gian Piero Gasperini, totalmente neutralizzata dalla sinfonia pressoché perfetta tradotta sul campo dalla squadra di Simone Inzaghi. Che sarebbe stata una serata a dir poco complicata lo si è capito dopo tre minuti. E dopo altri sette l’antifona era ormai chiara a tutti i presenti a San Siro nella caldissima serata di fine agosto.