Arezzo arrestato cittadino egiziano di 22 anni per rapina aggravata e lesioni personali a danno di una 72enne

(Di sabato 31 agosto 2024) Nella giornata odierna, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di, sotto la direzione del dottor Davide Comito, hannoun giovane di 22, accusato didi una donna di 72. Il reato è avvenuto lo scorso 26 giugno in via XXV Aprile ad, quando l’indagato, dopo aver individuato la vittima, l’ha aggredita alle spalle strappandole la borsa con violenza, facendola cadere a terra per guadagnarsi la fuga. Durante l’aggressione, l’uomo ha sottratto alla donna la somma di 650 euro, causandogiudicate guaribili in 7 giorni. Subito dopo l’incidente, le Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura locale sono intervenute sul posto.