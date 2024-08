US Open Matteo Arnaldi | Ho preparato bene il match con Thompson una bella partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Terzo turno peragli US. un gran bel successo contro Roman Safiullin, avversario da tenere sempre sotto osservazione per la sua imprevedibilità . L’azzurro però stavolta è riuscito a mettere le cose a posto e a guadagnarsi il terzo turno con Jason. “Sono contento, hola– afferma in conferenza stampa – Ci avevo perso male a Brisbane, tirava fortissimo ogni colpo, è stata unalottata ma giocò meglio. Sono partito con un’idea e l’ho portata avanti per tre set. Lui sembrava non sapere cosa fare,molto positiva da questo punto di vista“. Da un avversario eclettico all’altro, ci sarà l’australiano: “Non ho mai giocato contro di lui, lo conosco, ci siamo allenati insieme anche prima del torneo.