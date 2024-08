Us Open 2024 | Medvedev non sbaglia avanti Paul e de Minaur

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Proseguono gli Us. Parte alta di tabellone stravolta dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz per mano di Botic Van De Zandschulp. L’olandese cercherà un posto negli ottavi di finale con Jack Draper. Il britannico è diventato il candidato principale a raggiungere la semifinale dopo l’uscita di Alcaraz ed è reduce dalla convincente vittoria contro Facundo Diaz Acosta per 6-4 6-2 6-2. Anche Alex deproverà a raggiungere la prima semifinale Slam in carriera e se la vedrà con Dan Evans. L’australiano ha battuto Otto Virtanen in tre set con il punteggio di 7-5 6-1 7-6(3). Il britannico, dopo aver sconfitto Khachanov nella partita più lunga nella storia del torneo, ha dominato Mariano Navone in tre set 6-4 6-3 6-3. NonDanil, che entra prepotentemente nei candidati alla vittoria finale e batte 3-0 Fabian Marozsan.