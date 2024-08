Trois amies con Camille Cottin in concorso a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 30 agosto 2024)conin81 Sarà presentata oggi innell’ambito dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica,, il film francese diretto da Emmanuel Mouret con protagonisti, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard, Vincent Macaigne e Éric Caravaca. In merito al film il regista Emmanuel Mouretha commentato: “Mi piacciono i personaggi che sbagliano, ci riprovano e continuano a sbagliare, come Buster Keaton quando ripetutamente cade e si rialza ma che una caduta dopo l’altra continua ad andare avanti senza voltarsi indietro e senza dare la colpa a nessuno. Mi piacciono i personaggi che si perdono nei loro sogni o nelle loro ossessioni e che perdono ripetutamente la strada solo per trovare un’altra direzione, e poi un’altra, e così via.