Tomaselli all’esordio con l’Inter Women | Voglia di essere subito protagoniste!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mancano poche orenella nuova stagione per. Tra i tanti i volti nuovi della squadra nerazzurra anche Martina, che si racconta sui canali ufficiali. LAVORO – Dopo un anno alla Roma l’italiana Martinaapproda al, dove sarà al servizio di Gianpiero Piovani. La calciatrice, che domani debutterà per la prima volta sul campo in maglia nerazzurra, dichiara sulla nuova stagione: «C’è tantadi. Abbiamo lavorato tanto in questo mese e siamo un bel gruppo e una bella squadra. Adesso è l’ora di mettere in pratica quello che è il lavoro che abbiamo svolto. Queste settimane sono andate molto bene, si è percepito il miglioramento fatto durante questi giorni di lavoro. Siamo un bel gruppo, molto amalgamato, ben unito ed è la forza che dobbiamo mettere anche la domenica».