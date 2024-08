Starmer ha fermato i disordini nel Regno Unito ora deve intervenire sulle loro cause

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo la vittoria elettorale del 4 luglio il primo ministro britannico Keiraveva individuato numerose aree di lavoro per i suoi primi cento giorni di governo, ma non aveva di certo previsto di dover gestire le proteste più violente dell’ultimo decennio nel paese. L’ondata di rivolte che ha attraversato l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord dopo l’accoltellamento di tre bambine a Southport ha segnato in maniera indelebile l’estate laburista e le prime settimane al potere. Tra le altre cose, la disinformazione online sull’identità del presunto assassino ha scatenato violenze da parte dei manifestanti di estrema destra, spinti dalla retorica anti-immigrazione. Centinaia di persone coinvolte nelle proteste sono state arrestate e molte dihanno ricevuto dure pene detentive.