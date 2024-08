Rinvio inaspettato per Uomini e Donne | i fan dovranno aspettare ancora!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 agosto 2024)per "": i fan! Sei un appassionato di "" e non vedi l'ora di scoprire le nuove vicende amorose che coinvolgeranno tronisti e corteggiatori? Beh, sembra che dovraiun po' più del solito. Ecco cosa sta succedendo nel mondo dello show più seguito dai romantici d'Italia! Pare che la voglia di tuffarsi nelle storie d'amore di "" debba essere messa in stand-by per un tantino più del previsto: la partenza della nuova stagione su Canale 5 è stata rimandata di una settimana. A rompere le uova nel paniere dei fan è stata la blogger Gemma Palagi, che diffonde la voce sui social: anziché il 9 settembre, la trasmissione prenderà il via il 16. Un incontro ravvicinato con le preferenze del pubblico che ha suscitato diverse reazioni.