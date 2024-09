Quel brutto amore di Maria Callas per colui che la trasformò in un ‘animale domestico’

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Ci sono due persone in me. Mi piacerebbe essere, ma devo vivere all’altezza delle aspettative della”. Così, da tutti chiamata la Divina, descrisse se stessa in una vecchia intervista per la televisione, riportata anni dopo da La Stampa. Tra le più belle voci mai ascoltate nella lirica, visse il Novecento da protagonista. Dietro un’apparenza “difficile”, che portò qualcuno a bollarla come diva capricciosa, si nascondeva però un’anima fragile, spezzata da tante tragedie.