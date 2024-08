Omicidio Sharon Verzeni Moussa è un rapper famoso | Video da milioni di views su YouTube

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024)Sangare, il 31enne reo confesso dell’di, aveva un passato nel mondo della musica, con collaborazioni con notiitaliani come Izi ed Ernia. Sangare, conosciuto anche con il nome d’arte “Moses Sangare”, ha lavorato alla canzone “Scusa” di Izi, che ha ottenuto oltre 14di visualizzazioni su. Inoltre, il suo nome compare neldella canzone “Fenomeno”, una collaborazione tra Ernia e Izi. Secondo alcuni residenti di Suisio, dove Sangare viveva, aveva aspirazioni artistiche e desiderava partecipare a programmi come XFactor, suggerendo che potesse avere un futuro promettente nella musica. In paese lo vedevano circolare con il suo monopattino elettrico, la famiglia è conosciuta da tutti, anche perché la madre lavora come cuoca all’asilo. Anni fa il 31enne si era anche trasferito nel Regno Unito, per lavorare come cameriere.