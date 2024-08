Oggi l’ultimo saluto a Vezzali | Farà parte della nostra Storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si tengono questa mattina alle 11, connza alle 10,30 da Baggiovara, presso la Chiesa parrocchiale di San Biagio a Maranello, le esequie di Sergio, iconaFerrari, di cui è stato capomeccanico, scomparso mercoledi all’età di 91 anni. Classe 1933, in Ferrariera entrato nel 1956 e "per oltre trent’anni – ha scritto il Sindaco di Maranello Luigi Zironi nel messaggio di cordoglio inviato, a nomecittà, ai familiari – è stato protagonista nei box delle Rosse, al fianco dei più grandi piloti di sempre. Sergiosempredi Maranello, del mondo dei motori, dei nostri ricordi". Con grande affetto, "insieme a tutti i maranellesi – prosegue il primo cittadino – ci stringiamo con sincero cordoglio attorno ai suoi cari in questo momento così difficile, perché possano trovare un po’ di sollievo nell’affetto di tutta la città".