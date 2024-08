Napoli-Parma Pecchia | Bell’esame serve una prestazione all’altezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Fabio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il: “Servirà unadi un ambiente fenomenale come il Maradona contro una squadra molto forte che quattordici mesi fa festeggiava lo scudetto, vivendo emozioni incredibili. So cosa vuol dire vincere uno scudetto a. Il nostro timbro deve essere il concetto di anima leggera. Dobbiamo continuare ad affrontare il campionato con lo stesso spirito“.ha poi aggiunto: “Si tratta di un, sia per il fascino di una grande squadra che di un grande stadio. Voglio che i miei ragazzi sentano le emozioni e vivano questa partita, godendosela. Dovremo attaccare in maniera intelligente e pensare solo a quello che succede in campo“.