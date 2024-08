Morning News chiude Dario Maltese saluta e Vecchi svela | Ti ho invidiato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdÏ 30 agosto 2024) L'estate sta finendo e con essa anche tutte le trasmissioni televisive che sono andate in onda in questo periodo per sostituire quelle che solitamente vanno in onda tutto l'anno. Are i battenti è stata anche, che quest'anno è stata affidata a. Per l'occasione, il conduttore ha volutore e ringraziare il suo pubblico e, ovviamente, tutto lo staff e chi gli ha dato l'opportunità di cimentarsi in questa avventura. Durante i saluti finali, poi, il giornalista ha intervistato anche Francesco, che da lunedÏ prossimo 2 settembre tornerà alla guida di Mattino 5insieme a Federica Panicucci. Il presentatore ha fatto qualche confessione in merito al programma e non ha esitato a spendere delle parole anche su colui che lo ha sostituito in questi mesi caldi.