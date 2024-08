Migranti | Meloni ' -64% sbarchi cambio passo c' è e si vede'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Possiamo dirci particolarmente soddisfatti del lavoro che stiamo facendo sul governo dei flussi migratori, e segnatamente per contrastare l'immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani. Ildic'è, e si. Lo vediamo dai numeri, ovvero dalla tendenza decrescente degli, che si sta progressivamente consolidando. Ad oggi, rispetto allo stesso periodo del 2023, glisono diminuiti del 64%, e quasi del 30% rispetto al 2022. I risultati di un lavoro lungo e faticoso, quindi, cominciano ad arrivare, soprattutto se teniamo conto del quadro estremamente problematico nel quale operiamo. Ildic'è, e sianche in Europa. Il paradigma è notevolmente cambiato rispetto a quando in Europa si discuteva soltanto su come redistribuire tra i 27 Stati Ue gli immigrati che sbarcavano all'interno dei nostri confini".