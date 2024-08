Maria rivelato il punteggio Metacritic del film con Angelina Jolie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024)interpretaCallas in, il nuovodi Pablo Larrain presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Ieri Netflix ha acquistatodi Pablo Larrain e, a giudicare dalle recensioni appena uscite da Venezia, sembra che dovranno concentrare la loro campagna di premiazione sull'interpretazione della protagonistae non sulin sé.sta ricevendo recensioni passabili, ha un 64 su(basato su 16 critiche), e la maggior parte dei commenti concorda sul fatto che laè molto brava nel ruolo della cantante d'operaCallas. I flashback in bianco e nero sembrano essere un punto critico in alcune recensioni. Complessivamente, non sembrerebbe essere unall'altezza di essere in lizza per il