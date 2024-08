Lukaku al Napoli è ufficiale | news calciomercato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – “La Sscufficializza l’acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romeludal Chelsea”. Lo scrive il club sul suo sito. l’annuncio era, come di consueto, stato preceduto dal post su X di Aurelio De Laurentiis, “Benvenuto Romelu!” L’attaccante belga rimane a giocare in Italia dopo l’ultima stagione nella Roma. In carriera ha indossato anche la maglia dell’Inter. Aritrova Antonio Conte, che lo ha già allenato in nerazzurro. “Mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani, anche dopo domani perché al mattino ci alleniamo per farlo entrare in sintonia col resto della squadra”, dice Conte, in vista del match contro il Parma. “Di Romelu cosa posso dire, è un centravanti atipico, quando l’ho avuto di solito quelli grossi solitamente sono anche lenti o li utilizzi in area come boa ma non hanno grande gamba per sfruttare il campo.