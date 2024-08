LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Bocciardo quarto nei 100 sl S5

Leggi tutta la notizia su oasport

17.35 Vince Komarov! 1'07"77 per l'ucraino, che segna il record paralimpico, mentre il cinese Guo aggiorna il record asiatico in 1'08"22. Pulver terzo,deve accontentarsi della quarta piazza. 17.35 Guo, Komarov, Wang, ai 50 metri. 17.34 PARTITA LA GARA! 17.32 Gli atleti stanno entrando sul bordo vasca. 17.29 Questa la startlist dei 100 metri S5: 1 ESP HUERTA POZA Luis (S5) 2 CHN WANG Lichao (S5) 3 ITAFrancesco (S5) 4 NPA PULVER Kirill (S5) 5 UKR KOMAROV Oleksandr (S5) 6 CHN GUO Jincheng (S5) 7 MAS ZULKAFLI Muhammad Nur Syaiful (S5) 8 JPN TANAKA Eigo (S5) 17.26 Dopo Luigi Beggiatto e Federico Cristiani nei 100 stile libero S4, mentre Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti saranno protagonisti nei 100 rana S9.