LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | Leclerc precede Sainz con le medie ora time attack per tutti con le soft

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 Entrano in pista anche Verstappen e le Ferrari con le. Magnussen sale in settima posizione a 648 millesimi. 17.24 Stroll si porta al sesto posto a 512 millesimi da Norris a parità di gomme. Alonso rimane 15° con le. 17.23 Norris in 1:20.851 svetta su Piastri eè terzo a 268 millesimi ma con le. Hamilton quarto a 317 con le. 17.22 I piloti iniziano a forzare con le. Piastri vola! 1:20.858 sale al comando ma Norris lo supera per 7 millesimi! 17.20 CLASSIFICA TEMPI FP2 1 CharlesFerrari1:21.119 2 2 CarlosFerrari+0.145 2 3 Lando Norris McLaren+0.486 2 4 Max Verstappen Red Bull Racing+0.491 1 5 Lewis Hamilton Mercedes+0.522 2 6 Alexander Albon Williams+0.651 1 7 Oscar Piastri McLaren+0.689 2 8 Pierre Gasly Alpine+0.700 1 9 Daniel Ricciardo RB+0.723 2 10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+1.