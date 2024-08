LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | la Ferrari può stupire nelle prove libere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladella prima giornata del GP di, sedicesimo appuntamento del Mondialedi F1. Nel Tempio della velocità, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale su un circuito dalle caratteristiche molto particolari, un layout decisamente old style.è la pista dove, solitamente, si corre con la configurazione aerodinamica più bassa possibile proprio per privilegiare la velocità di punta diminuendo la resistenza all’avanzamento. La stabilità in frenata e la trazione in uscita dalle due chicane sono i fattori che mettono più a dura prova le gomme, anche se non bisogna sottovalutare i carichi laterali esercitaticurve veloci, come la Parabolica intitolata a Michele Alboreto e la Grande.