L’Al-Ahli ha deciso di mollare Osimhen! Nessun rilancio sauditi infastiditi Ora resta solo il Chelsea

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo la decisione del club saudita,sembra pronto per un trasferimento a Londra, con ilpronto a finalizzare l’affare. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nel torrido mercato estivo,hadi interrompere definitivamente le trattative per Victor, lasciando il Napoli informato della novità. Non ci sarà alcunda parte del club saudita, che aveva ballato intorno a una differenza di circa cinque milioni di euro con il Napoli. Con questa mossa, il futuro del bomber nigeriano sembra ora inclinato verso il. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport,ha ufficialmente abbandonato l’acquisto di, stanco dei continui tira e molla del calciatore. Questa decisione definitiva segna la chiusura dell’opzione saudita per l’attaccante partenopeo.