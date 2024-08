La crociera infinita della durata di tre anni resta ancora ancora ferma nel porto di Belfast

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) I passeggeri che hanno pagato tra i 100 mila e i 900 mila dollari per unaintorno al mondodi tresono bloccati nella capitale dell’Irlanda del Nord da tre mesi Era stata presentata come ladei sogni, tre mesi di navigazione intorno al mondo al costo, certamente non proprio irrisorio di 900 mila dollari a persona, ma al momento, anche se presentata come la, di infinito a visto soltanto la pazienza dei partecipanti chiuso a bordomega nave a causa di importanti problemi meccanici. Unada sogno che poer ora è un incubo – Cityrumors.it L’enorme nave Odyssey, gestita dalla compagnia americana Villa Vie Residences, fu inaugurata nel 1992 e pesa poco più di 24mila tonnellate. È stata ristrutturata di recente per realizzare viaggi lunghi, con pochi ospiti e all’insegna del lusso.