Inter-Atalanta 4-0 Inzaghi | Vincere così dà soddisfazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano, 30 agosto 2024 – Un messaggio al campionato, e alla Juve. L’c’è. Il quattro a zero all’, ancora un cantiere aperto, rappresenta il primo vero acuto nei big match da parte dei campioni d’Italia in carica che nelle due partite di San Siro hanno riscattato il pareggio di Genova. Thuram è già in forma stratosferica, autogol propiziato e doppietta, Barella segna un eurogol ma in generale tutta la squadra digira bene e con ritmo. Ottima la fase di possesso palla, ottima la riaggressione, bene la tenuta la difensiva. Il tecnico può essere soddisfatto.: “Soddisfatto, bravi i ragazzi” Non può che essere contento Simoneper il poker rifilato all’, avversario sempre complicato.