Il Gubbio non si ferma più e vince ancora D’Ursi decisivo piegata anche la Lucchese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Due partite, due gol segnati e due vittorie messe in cascina. È un, quello di questo inizio di campionato, che devetrovare diversi automatismi tra i giocatori (se cominciano ad intravedersi ottime trame di gioco) ela migliore condizione fisica, ma che comunque è a sei punti in classifica e nel computo finale contano più di tutto. L’infortunio di Di Massimo sembra aver responsabilizzatodi più, che prova a rompere il ghiaccio al 17° con il tiro potente ma centrale didal limite bloccato in due tempi da Palmisani. Proprio l’estremo difensore rossonero al 23° travolge David in uscita e costringe l’esterno in prestito dal Cesena al cambio: al suo posto fa l’esordio in rossoblù il nuovo arrivo Zallu.