Homegrown la recensione | gli Stati Uniti di Donald Trump sull' orlo della guerra civile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il documentario diretto da Michael Premo è uno sguardo dall'interno su un'America profondamente polarizzata, confusa, violenta. Un'America incon se stessa. In concorso alla Settimana InternazionaleCritica. Il 2024 è stato l'anno di Civil War, il potente film di Alex Garland che immagina una sanguinosaattraversare gli. Una sceneggiatura iniziata prima dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2022, quando i sostenitori dihanno messo a ferro e fuoco il Campidoglio conviti che le elezioni che avevano eletto Joe Biden neo presidente fossero state vittime di brogli. Quel giorno tra Proud Boys, suprematisti bianchi e repubblicani delusi c'era anche Michael Premo con la sua telecamera. Ciò che ha ripreso è stato inserito in. "Valori occidentali" e contraddizioni Presentato in concorso