Frosinone-Juve Stabia | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per rimettersi in carreggiata i ciociari dovranno superare i campani il cui inizio è stato sorprendente.si giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari non stanno attraversando un buon momento, iniziato con l’eliminazione dal primo turno di Coppa Italia ad opera del Pisa e proseguito con i due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite di campionato. La squadra di Vivarini proverà a sfruttare il fattore campo per risollevarsi Ottimo ,invece, l’inizio degli stabiesi in cadetteria con 7 punti in 4 partite, frutto di due vittorie contro Bari e Mantova e un pareggio a Catanzaro. Adesso la squadra di Pagliuca proverà il secondo colpo in trasferta.