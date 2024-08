FOTO Seduta a porte aperte all’Imbriani | Oukhadda in gruppo può debuttare a Catania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCorre verso la prima convocazione con i colori giallorossi il terzino destro Shadyche stamattina ha firmato il contratto con il Benevento e nel pomeriggio ha preso parte allaall’Antistadio Imbriani. L’ex Modena è apparso in buone condizioni fisiche e mister Auteri, complice l’emergenza al centro della difesa, contro ilpotrebbe anche gettarlo subito nella mischia e spostare Berra vicino a Capellini. Si sono allenati a parte Tosca e Meccariello che hanno svolto lavoro differenziato. Sono rimasti a bordo campo Agazzi, Benedetti e Alfieri. Assente Sorrentino, passato oggi alla Lodigiani in serie D (LEGGI QUI). Out anche Carfora e il lungodegente Nardi. La condizione generale della squadra è apparsa migliore rispetto ad una settimana fa soprattutto per Simonetti e Viviani.